Investe con l’auto il compagno della ex moglie facendogli perdere un arto: rischia 5 anni di reclusione

Cinque anni di reclusione per tentato omicidio è la pena richiesta dalla Procura della Repubblica nei confronti di un cinquantenne, impiegato della Asl di Frosinone. Ha investito con l'auto il nuovo compagno della ex moglie, facendolo finire in ospedale. Vittima è un uomo di quarantuno anni, che è dovuto ricorrere a cure mediche. Dopo l'investimento è scattato l'arresto: l'uomo è stato raggiunto dalle forze dell'ordine e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico; successivamente è tornato libero. L'imputato, difeso dall'avvocato Giampiero Vellucci, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il quarantunenne, invece, si è costituito parte civile, sostenuto dall'avvocato Enrico Pavia.

I fatti risalgono a maggio del 2024 e sono accaduti ad Anagni. Come riporta Il Messaggero, per il pubblico ministero l'investimento non sarebbe stato una tragica fatalità, ma provocato volontariamente. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine, quel giorno il cinquantenne ha raggiunto casa della ex moglie per andare a trovare le sue due figlie. Vedendo l'auto del nuovo compagno di lei parcheggiata nei pressi di casa, avrebbe aspettato che uscisse. Una volta in strada, lo avrebbe investito. Un impatto violento, che ha fatto finire il quarantunenne contro un muro e poi lo ha trascinato per diversi metri. Il cinquantenne è sceso dalla macchina e lo avrebbe abbandonato in un'aiuola, invece di soccorrerlo e chiamare un'ambulanza.

Per la vittima dell'investimento le conseguenze sono state davvero gravi: soccorso in codice rosso, ha avuto bisogno di un'eliambulanza per essere trasportato al più presto al Policlinico di Tor Vergata. Ha riportato diverse fratture, è stato sottoposto ad alcuni interventi chirurgici nei quali gli è stato, purtroppo, amputato un arto ed è stato ricoverato con prognosi riservata. È stato dimesso con una prognosi di 150 giorni.