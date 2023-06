Invasione di granchi blu nel Lazio, pericolo per telline e cannolicchi: “Bisogna mangiarli” Dallo scorso anno il Lazio è invaso di granchi blu, una specie aliena per il nostro ecosistema che danneggia flora e fauna. Per il Cnr bisogna attuare la pesca selettiva delle femmine.

I granchi blu sono sempre più presenti sulle coste del litorale laziale. Questa specie aliena, originaria dell'Oceano Atlantico, è comparsa nei nostri mari lo scorso anno. E già da allora gli esperti avevano dato l'allarme: nonostante la bellezza di questi esemplari, infatti, si tratta di animali pericolosi per il nostro ecosistema, che potrebbe essere seriamente danneggiato. Considerato che poi i granchi blu si riproducono molto velocemente, la situazione è ancora peggiore di quella che già ci si immaginava lo scorso anno. I granchi blu, inoltre, non sono solo in mare, ma anche nei fiumi.

“Il granchio blu è un animale in grado di adattarsi anche alle diverse salinità dell'acqua, quindi può resistere bene nella foce del Tevere – ha dichiarato a Il Messaggero Lucrezia Clienti, biologa marina dell'Irbim, l'Istituto per le risorse biologiche e biotecnologie marine del Cnr, – Ciò che abbiamo notato a Goro è un forte impoverimento della popolazione delle Philippinarum ed è molto verosimile che questa stagione sarà difficile anche per la popolazione di telline e cannolicchi del Lazio".

"Diventa sempre più importante, anche sul Tevere, la pesca selettiva delle femmine presso le foci dei fiumi quando nel periodo riproduttivo (primavera-autunno) guadagnano il mare per rilasciare le uova. Questa tipologia di pesca consentirebbe di abbassare il potenziale riproduttivo della specie in modo sostenibile". Insomma, il consiglio è quello di mangiarlo, in modo da ridurre la popolazione, ormai diventata vastissima. Il granchio blu, d'altra parte, è una specie commestibile e può essere consumata a tavola senza problemi.