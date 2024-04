video suggerito

Intrappolato nel tunnel sotterraneo crollato per rapinare una banca: cinque arresti La vicenda risale all’undici agosto 2022. Cinque ladri sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina, crollo e disastro doloso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'11 agosto del 2022 scavarono un tunnel sotterraneo per entrare nella filiale Unicredit di piazza Pio XI a Roma. Il tunnel crollò, e intrappolò uno di loro tra le macerie, ferendolo gravemente. Adesso, a distanza di due anni, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere dai carabinieri della compagnia di Trastevere con l'accusa di tentata rapina, crollo e disastro doloso.

Due sospettati erano stati fermati nell'immediato mentre il terzo, l'uomo che era rimasto incastrato sotto il tunnel, fu liberato dopo ben otto ore di scavo dai Vigili del Fuoco, e poi ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I due ladri bloccati subito avevano tentato di darsi alla fuga non appena il tunnel era crollato: fermati dai carabinieri, avevano tentato di speronarli con la loro auto per scappare e far perdere le loro tracce, ma non c'erano riusciti. E così erano stati subito arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Un terzo uomo, invece, era rimasto tutto il tempo per seguire le imponenti operazioni di salvataggio messe in campo dai soccorritori. Le pareti del tunnel sono state prima assicurate e rinforzate per evitare che potessero crollare durante l'intervento, poi i Vigili del Fuoco hanno lavorato ore per tirare fuori l'uomo, un 35enne, da sotto terra.

Inizialmente si era diffusa la notizia che a rimanere ferito era stato un operaio nello svolgimento di alcuni lavori. Dopo poco però, si è capito che non c'era nessun lavoro previsto in quella zona. E che il crollo era stato causato da alcuni ladri che volevano tentate un colpo in banca usando un tunnel sotterraneo per entrare.

Leggi anche Fucile sotto al letto del figlio minorenne e pistola tra le scarpe: maxi sequestro di armi

Già a giugno 2022 i carabinieri avevano avuto informazioni su una banda del buco che si stava preparando a rapinare una banda a Roma. E così, quando quell'undici agosto è arrivata una chiamata al 112 segnalando il crollo di un tunnel, c'è voluto poco a capire cosa fosse realmente successo.