“Intimidazioni e insulti dai no vax, ora basta”: i medici famiglia di Roma presentano denuncia

La Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale di Roma e del Lazio ha deciso di presentare un esposto alla procura di Roma contro quella che definiscono "una marea montante di coercizioni e intimidazioni da parte di pazienti no vax nei confronti dei medici di famiglia della Regione". Secondo la Fimmg sempre più spesso i pazienti no vax minacciano i medici per aver prescritto loro il vaccino oppure perché si sono rifiutati di certificare l'esenzione per malattia (richiesta che viene loro negata perché in realtà la patologia non rientra nelle linee guida ministeriali). Oppure, ancora, chiedono ai sanitari di assumersi la responsabilità personale di effetti avversi. Queste richieste vengono spesso formulate attraverso vere e proprie intimidazioni, mail perentorie, messaggi incalzanti su Whatsapp, continue e ripetute telefonate, blitz all'interno degli studi medici con tanto di aggressioni fisiche e verbali, atti e richieste da parte degli avvocati.

Insomma, per il segretario della Fimmg Lazio, Giovanni Cirilli, si tratta di "una situazione insostenibile che arriva fino a determinare l'interruzione di un pubblico servizio". "Con pazienti in attesa di cure nei nostri studi che restano coinvolti in episodi che spesso rasentano la rissa. Il nostro esposto in procura denuncia una situazione che negli ultimi giorni è cresciuta a dismisura e non più accettabile. Occorre uno stop deciso e chiediamo un intervento delle istituzioni, a tutela non solo dei medici, molto provati in questo periodo, ma di quei cittadini che necessitano veramente di cure e che trovano medici distratti da tali atteggiamenti, e non parliamo solo dei medici di famiglia, ma di tutti i medici che operano in strutture ambulatoriali, ospedali e pronto soccorso", ha commentato Pier luigi Bartoletti, segretario provinciale della Fimmg Roma. I segretari Bartoletti e Cirilli si metteranno a disposizione per essere ascoltati dalla procura in merito alla questione denunciata.