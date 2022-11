Intasca la pensione del padre morto da 5 anni: condannata per truffa all’Inps Dovrà restituire tutti i soldi sottratti allo Stato una 47enne che si è intascata la pensione del padre nonostante fosse morto da cinque anni.

A cura di Alessia Rabbai

È stata condannata a un anno e undici mesi con pena sospesa subordinata alla restituzione del denaro sottratto una quarantasettenne romana condannata per truffa all'Inps. Questa la decisione del giudice monocratico del Tribunale di Roma. Come riporta Adnkronos, la donna continuava a percepire la pensione del padre, nonostante fosse morto da cinque anni. La sentenza è arrivata nella mattinata di oggi, venerdì 11 novembre.

La donna non aveva infatti comunicato il decesso del genitore e la pensione che gli spettava in vita non era stata sospesa. Così i soldi arrivavano lo stesso e la figlia, convinta di non essere scoperta, è riuscita ad intascarsi negli anni una cifra complessiva pari a 113mila euro. Inps si è costituito parte civile nel processo e il giudice gli ha dato ragione. Il pubblico ministero Mario Pesci aveva chiesto per la donna una condanna a due anni e due mesi.

La donna dovrà restituire tutti i soldi sottratti

Il giudice ha contestato alla donna fatti che si sono verificati nell'arco temporale compreso tra il 2012 e il 2017. Per l'accusa la quarantasettenne avrebbe anche falsificato la firma del genitore, per fare la richiesta di detrazione per i familiari a carico e ha presentato una richiesta di variazione dell’accredito della pensione. La truffa è stata scoperta da alcuni accertamenti che hanno evidenziato le irregolarità a suo carico rispetto alle quali ha dovuto risponderne davanti al giudice. Ora la donna dovrà restiture tutti i soldi indebitamente sottratti all'Istituto nazionale di previdenza sociale per scontare la condanna.