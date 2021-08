Insulti al museo di Roma dopo post a favore del Green Pass: “Gli etruschi lo avrebbero usato” “Facciamo come avrebbero fatto gli Etruschi se avessero saputo e potuto. Acquisiamo il Green Pass ed esibiamolo ogni volta che ci viene richiesto”, si legge in un post pubblicato dal Museo Etrusco di Roma. Un post e un messaggio pro Green Pass, che però è stato sommerso da insulti, anche pesanti, da parte dei No Vax.

"Conoscendo la saggezza, gli scrupoli religiosi e la disciplina proverbiale degli Etruschi si può affermare con certezza che se avessero avuto il Green Pass lo avrebbero usato senza scrupolo anche loro.In questo modo avrebbero potuto portare avanti le loro attività e i loro contatti senza rischi e senza rinunce, come si conveniva a un popolo grande amante dei piaceri della vita". "Facciamo come avrebbero fatto gli Etruschi se avessero saputo e potuto. Acquisiamo il Green Pass ed esibiamolo ogni volta che ci viene richiesto, per la nostra sicurezza e per quella degli altri, per rispetto di tutti e anche per l'orgoglio di sapere che se oggi siamo qui e viviamo una vita molto più sicura e confortevole di quella del passato è anche perché abbiamo saputo arrivarci". È una parte del testo di un lunghissimo post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma. Un invito a utilizzare il Green Pass, che però è stato sommerso da insulti, anche pesanti, da parte dei No Vax. Sono moltissimi, tuttavia, anche i commenti a favore di questo post.

"Vergognatevi altro che "gli Etruschi avrebbero approvato" si stanno rivoltando nelle tombe! Non scrivete queste amenità per favore, almeno un minimo di rispetto e di dignità", ha scritto per esempio una utente. "Già non ci andavo prima al museo perché comunque troppo complicato con le misure anti-covid, figuriamoci ora. Mi dispiace ma quando finirà la dittatura del Green Pass (che vuol dire rendere obbligatorio il vaccino) tornerò", è un altro tra i commenti più pacati.