Inseguito dai carabinieri, ferma l’auto per far scendere una donna incinta e poi si schianta: si cerca uomo in fuga Ieri sera a Ostia un uomo, dopo aver ignorato l’alt dei carabinieri, è stato inseguito da una pattuglia dei militari. Durante la fuga si è fermato per far scendere una donna incinta di otto mesi e poi ha proseguito la sua corsa, andando a schiantarsi contro tre auto in sosta. A quel punto si è dileguato a piedi, riuscendo a far perdere le sue tracce. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Ieri sera a Ostia un uomo alla guida di un'auto a noleggio non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è scappato dalla pattuglia dei militari, che hanno cominciato a inseguirlo. Durante la fuga l'uomo si è fermato per far scendere una donna incinta all'ottavo mese di gravidanza e poi ha proseguito la sua corsa, terminata schiantandosi contro tre auto parcheggiate. A quel punto l'uomo ha proseguito la fuga a piedi ed è riuscito a far perdere le sue tracce, ma i militari sono al lavoro per identificarlo e rintracciarlo.

Tutto è successo attorno alle 22:20 di venerdì 2 maggio, quando una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Ostia, impegnata in operazioni di controllo, ha intimato l'alt a un'auto che però ha accelerato nel tentativo di seminare i militari. A quel punto i carabinieri hanno cominciato a inseguire l'uomo alla guida lungo la via dell'Idroscalo. Durante la fuga l'auto si è fermata per qualche secondo ed è scesa una donna, poi risultata essere incinta all'ottavo mese di gravidanza. L'uomo ha poi ripreso la corsa, ma è andato a schiantarsi contro tre auto parcheggiate.

Abbandonato il mezzo, ha continuato a scappare a piedi ed è così riuscito a far perdere le sue tracce. Nel frattempo sono intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno soccorso la donna e l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Grassi per alcuni accertamenti. Sentita dagli investigatori, ha raccontato di conoscere l'uomo alla guida dell'auto solo da pochi giorni. La Polizia, nel frattempo, ha effettuato tutti i rilievi del caso e sequestrato l'auto, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare il fuggitivo.