Inseguimento da film sul Grande Raccordo Anulare: una donna non si ferma all'alt, scappa e poi cerca di speronare i carabinieri. I militari la circondano e riescono a bloccare la sua automobile. È successo ieri pomeriggio, intorno alle 16, sulla Cassia bis e poi sul Raccordo. Un'Audi A3 ha continuato la sua corsa anche se i carabinieri le avevano intimato l'alt a Vetralla, provincia di Viterbo. Ne è nato un inseguimento che è durato per diversi chilometri e si è concluso sulla corsia centrale del Gra. Durante la corsa la donna al volante, una 38enne romana con diversi precedenti, ha tentato di speronare le auto delle forze dell'ordine. Hanno partecipato all'inseguimento i carabinieri delle stazioni di Formello, di Talenti, del nucleo radiomobile e un'auto dei carabinieri forestali. La vettura della signora è stata accerchiata e costretta a fermarsi, ma lei ha tentato ancora di barricarsi all'interno dell'abitacolo. Per prenderla i militari hanno dovuto rompere il vetro di un finestrino. Accompagnata in caserma, è stata arrestata per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

L'inseguimento sul Grande Raccordo Anulare

Stando a quanto ricostruito, la signora si sarebbe fermata inizialmente a un posto di blocco allestito dai carabinieri della stazione di Sutri, a cui avrebbe consegnato i documenti. Poi, però, sarebbe ripartita all'improvviso tentando di fare perdere le sue tracce. Ha ignorato un nuovo alt imposto dai carabinieri forestali di Caprarola e così ne è nato un inseguimento, che è continuato fino all'ingresso del Raccordo, dove la donna è stata costretta a rallentare a causa del traffico. La sua auto è stata affiancata, ma lei è riuscita a scappare travolgendo l'automobile dei carabinieri di Sutri e danneggiando quella dei forestali. Sul Raccordo è stata individuata da un equipaggio della stazione di Formello e uno della sezione radiomobile della compagnia Roma-Cassia, che, insieme a quello dei forestali, sono riusciti a circondarla e a farla fermare all'altezza dell'uscita Nomentana.