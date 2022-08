Insegue la ex e la tampona con l’auto: “Aiuto, mi sta speronando!” Non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e per questo l’ha seguita con la sua macchina, l’ha speronata e ha fatto finire la sua vettura fuori strada a Terracina,

A cura di Enrico Tata

Prima le minacce in videochiamata e poi un vero e proprio inseguimento automobilistico. Non accettava la fine della relazione con la sua ex compagna e per questo l'ha seguita con la sua macchina, l'ha speronata e ha fatto finire la sua vettura fuori strada a Terracina, provincia di Latina. Lei ha chiesto aiuto e si è salvata soltanto grazie all'intervento di alcuni automobilisti che si trovavano in quel momento nelle vicinanze. La donna ha denunciato l'episodio ai carabinieri e oggi i militari di Gaeta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, un 55enne già noto alle forze dell'ordine.

Ad Anzio un 44enne minaccia di morte la moglie davanti ai figli minorenni

Un altro episodio di violenza nei confronti di una donna è avvenuto a Ferragosto ad Anzio, litorale sud di Roma. Una bambina ha contattato il numero unico di emergenza per chiedere aiuto: "Papà sta picchiando mamma, venite subito!". Dopo una violenta lite nata per motivi sentimentali, il papà, un 44enne, ha minacciato più volte di morte la moglie, anche davanti ai figli, entrambi minorenni. I due, spaventati, hanno chiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine e così sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato di Anzio. All'interno dell'appartamento hanno trovato tutti i componenti della famiglia: il padre, la madre e i due figli. Lei presentava segni evidenti di violenza sul corpo e sul volto. I poliziotti, quindi, hanno portato il 44enne in carcere e successivamente il gip ha convalidato l'arresto. Dovrà rispondere dell'accusa di violenza e maltrattamenti in famiglia.