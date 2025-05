Iniziano i lavori a San Giovanni dopo i danni del Concertone: li pagheranno gli organizzatori

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Sono iniziati oggi i lavori di ripristino della pavimentazione di piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Appena riqualificata con i fondi del Giubileo, era stata danneggiata durante le fasi di allestimento del Concertone del Primo Maggio. Il Campidoglio fa sapere che il costo dell'intervento sarà interamente a carico degli organizzatori dell'evento, così come stabilito dagli accordi.

Nello specifico l'intervento mira a sostituire le lastre in pietra danneggiate e a garantire il ripristino della funzionalità della piazza, incluse le sue nuove fontane.

L'assessora Segnalini: "Iniziano i lavori su 106 lastre su un totale di 80mila"

L'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha fatto sapere che i lavori di ripristino sono iniziati come previsto e secondo il calendario: "Le 106 lastre da sostituire, su un totale di 80mila, come precedentemente comunicato, erano state ordinate nei primi giorni di maggio e sono state consegnate oggi. L'intervento durerà circa una settimana: da oggi saranno montate le nuove lastre, poi serviranno 4-5 giorni per la completa presa del collante utilizzato. La prossima settimana si procederà alla pulizia di tutti i filtri per riattivare le fontane. Sarà in questa fase che potremo verificare effettivamente, come sembrerebbe, che non ci siano danni alle tubature dell'acqua".

Il rischio, tuttavia, è che ogni anno, dopo il Concertone del Primo Maggio, si debba procedere a nuovi lavori di ripristino della piazza. Al momento non sembra che i lavori iniziati oggi prevedano il ripristino del prato in erba, danneggiato anch'esso, secondo alcune fotografie circolate sui social, in seguito al Concertone.