Incubo per 190 passeggeri su un volo Ryanair Berlino-Roma: 15 ore di attesa e viaggio annullato

Aereo cancellato e una notte in aeroporto è il viaggio da incubo di 190 passeggeri di un volo Ryanair Berlino-Roma.
A cura di Alessia Rabbai
Un viaggio da dimenticare quello di 190 passeggeri in parte italiani di un volo Ryanair partito da Berlino e diretto a Roma, rimasti bloccati nell'aeroporto tedesco. L'episodio è accaduto nella serata di sabato scorso 3 gennaio. L'aereo in questione era della compagnia Ryanair, con partenza alle ore 19.30 e diretto a Roma. A causare i disagi da quanto si apprende sarebbero stati la neve e i ritardi accumulati.

A raccontare l'accaduto alcuni dei passeggeri che si sono ritrovati a bordo dell'aereo e a dover posticipare il loro arrivo in Italia. "Prima ci hanno rinviato l'orario del volo alle 20, poi alle 22 e infine hanno annunciato che sarebbe stato cancellato" ha detto una viaggiatrice. I passeggeri hanno raccontato di essere rimasti quattro ore a bordo senza che qualcuno dicesse loro cosa stesse accadendo né spiegasse il motivo della lunga attesa.

Quando è arrivato il momento del decollo il pilota avrebbe comunicato la chiusura dello scalo per una norma federale che vieta i voli notturni dalle tra le ore 23 e le 5. I passeggeri allora sono stati fatti scendere dall'aereo e hanno dovuto provvedere da soli a cercare un alloggio per trascorrere la notte. Ryanair ha comunicato loro infatti che li avrebbe rimborsati del pernottamento.

