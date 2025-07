Incontra la ex per chiarire dopo la rottura, l’aggredisce e le ruba il telefono: “Devo controllare cosa fai”

Paura a Roma, nel quartiere Salario, dove un ragazzo di 22 anni ha aggredito una giovane con cui aveva da poco chiuso una relazione. I fatti risalgono a qualche sera fa quando i due, che hanno chiuso il loro rapporto qualche tempo fa, hanno deciso di incontrarsi per quello che sarebbe dovuto essere un incontro chiarificatore.

Una volta raggiunta la ragazza, però, il ventiduenne le si è scagliato contro, aggredendola per rubarle il telefono. "Devo controllare ciò che fai", le avrebbe detto allontanandosi ancora con il cellulare fra le mani.

Vuole controllarle il telefono della compagna e glielo ruba: arrestato

I fatti, come anticipato, risalgono a qualche sera fa quando i due si sono dati appuntamento nel quartiere Salario in strada. È lì che alcuni passanti e residenti, dopo aver assistito alla violenta lite, hanno immediatamente allertato il numero di emergenza unico 112.

Una volta sul posto, i carabinieri della Compagnia di Roma Parioli insieme a quelli di Roma Salaria hanno raggiunto il luogo della segnalazione. Una volta sul posto, hanno trovato soltanto la ragazza che ha spiegato ai militari cosa era successo. Si era incontrata in strada con l'ex per chiarirsi dopo la fine della loro relazione, ma lui l'aveva colpita e graffiata per rubarle il telefono, al solo scopo di controllarlo per esercitare il proprio potere nei confronti della giovane. E poi, con il cellulare ancora fra le mani, si è allontanato.

Le ricerche dei carabinieri e l'arresto

I carabinieri, con l'aiuto dei colleghi della stazione Roma Macao, si sono messi subito al lavoro per cercare di rintracciare nel minor tempo possibile il ventiduenne, mentre la giovane è stata medicata sul posto dagli operatori del personale sanitario del 118, arrivati nel frattempo. Lo hanno trovato poco distante, ancora in possesso del telefonino sottratto alla giovane. Nei suoi confronti sono stati raccolti gravi elementi indiziari per il reato di rapina.

Il ventiduenne è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio. L'arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico.