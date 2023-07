Incidente via Cristoforo Colombo: gravissimo Ferdinando Mezzelani, leggenda della fotografia sportiva L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando è stato travolto da un bus: è in gravi condizioni. Leggenda della fotografia sportiva, Ferdinando Mezzelani è stato il fotografo ufficiale di Italia 90 e di centinaia di eventi sportivi dalle Olimpiadi ai tornei di tennis.

A cura di Redazione Roma

È il fotografo del Coni Ferdinando Mezzelani, 59 anni, l'uomo rimasto vittima di un drammatico incidente attorno alle 7.30 della mattina di ieri, lunedì 10 luglio, su via Cristoforo Colombo. Viaggiava in sella alla sua moto, una Bmw Rt, quando si è scontrato con un bus della linea 709. Nell'impatto, violentissimo, Mezzelani è stato travolto dal mezzo. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, è ricoverato in codice rosso e la prognosi riservata. Da quanto si apprende dal quotidiano il Messaggero ha perso parte di una gamba, maciullata dal mezzo di trasporto pubblico.

Fotografo di Italia 90 e di migliaia di sfide sportive

Ferdinando Mezzelani è una leggenda della fotografia sportiva. Con il suo teleobiettivo dagli spalti e da bordo campo ha reso celebri sfide, vittorie e sconfitte, immortalando campioni di ogni disciplina dal tennis al calcio, dall'atletica allo sci. È stato il fotografo ufficiale dei Mondiali di calcio di Italia 90, e per il Coni ha seguito moltissime edizioni delle Olimpiadi invernali ed estive.

L'incidente tra il bus e la moto del fotografo sportivo

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale che sono intervenuti assieme ai soccorsi del 118. Il bus e la moto di Mezzelani viaggiavano entrambi nella corsia centrale di via Cristoforo Colombo, all'altezza di Malafede, quando sono entrati in contatto. Il conducente del mezzo pubblico ha scartato verso la corsia laterale per raggiungere una fermata, e ha travolto la due ruote. Rimane da stabilire chi abbia effettuato una manovra azzardata e a che velocità andavano i due mezzi.