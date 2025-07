Incidente tra tre auto sul Grande Raccordo Anulare: un ferito, traffico rallentato e code

Per cause ancora da chiarire tre auto si sono scontrate sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita 28 per via Ostiense. Una persona è rimasta ferita, il traffico è bloccato.

Immagine di repertorio

Ancora un incidente sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Per cause in via di accertamento, tre macchine si sono scontrate in carreggiata esterna all'altezza del chilometro 56,200, nei pressi dell'uscita per via Ostiense. Una persona è rimasta ferita, non è chiaro se in modo grave. Sul posto le squadre Anas e gli agenti della Polizia Stradale per la gestione della circolazione e il ripristino della normale viabilità stradale nel minor tempo possibile.

La nota di Anas

"A causa di un incidente stradale, il traffico è temporaneamente rallentato, con presenza di code, sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare all'altezza del km 56,200 – si legge in una nota diramata da Anas per informare sul sinistro -. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile".

Polizia Stradale sul posto, indagini in corso

Il motivo che ha portato le tre vetture a scontrarsi è al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno procedendo con gli accertamenti per valutare eventuali responsabilità. Il bilancio è di una persona ferita, assicurata alle cure dei sanitari del 118, le cui condizioni di salute non sono però al momento note. Non hanno invece riportato lesioni le persone che si trovavano all'interno delle altre auto coinvolte dal sinistro, anche se comprensibilmente spaventate e sotto shock per l'incidente.