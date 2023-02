Incidente tra due bus Atac nella notte a Prati: feriti tre passeggeri, autista resta incastrato Incidente nella notte tra due bus a viale Angelico, tre feriti. I mezzi Atac coinvolti sono un bus della linea 32, che parte da Saxa Rubra e arriva a piazza Risorgimento, e un autobus della linea 69, che percorre la tratta tra largo Pugliese e piazzale Clodio.

A cura di Enrico Tata

Incidente nella tarda serata di ieri, venerdì 3 febbraio 2023, tra due autobus Atac nel quartiere Prati di Roma. Stando a quanto riporta il comando dei vigili del fuoco in una nota, i pompieri sono arrivati sul posto alle 22.30 con la squadra 9A con il carro sollevamenti e la squadra 1C in viale Angelico. I mezzi Atac coinvolti sono un bus della linea 32, che parte da Saxa Rubra e arriva a piazza Risorgimento, e un autobus della linea 69, che percorre la tratta tra largo Pugliese e piazzale Clodio.

Secondo le prime ricostruzioni, sono rimaste ferite tre persone, tutte soccorse dai sanitari del 118 e trasportate in codice giallo al pronto soccorso. A causa del violento urto, avvenuto per cause ancora da accertare, è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo ed è stato messo in salvo dai vigili del fuoco. In seguito è stato affidato anche lui alle cure degli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che si stanno occupando di effettuare i rilievi del caso. Sconosciute ancora le cause dell'incidente, ma potrebbe essersi trattato di un errore di distrazione del conducente.