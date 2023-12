Incidente tra due auto tra Ceccano e Giuliano di Roma: morta una 73enne Non ce l’ha fatta la 73enne rimasta coinvolta in un incidente stradale tra due auto tra Ceccano e Giuliano di Roma. Il decesso in ambulanza durante la corsa in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Una donna morta è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo via Armando Vona tra i Comuni di Ceccano e Giuliano di Roma. Il sinistro si è verificato nelle scorse ore, nel territorio della provincia di Frosinone. La vittima da quanto si apprende è una settantatreenne, pe la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Ha lottato tra la vita e la morte e il decesso è sopraggiunto durante la corsa in ambulanza all'ospedale.

La donna estratta dalle lamiere e morta in ambulanza

Secondo le informazioni apprese la donna era a bordo della sua auto, una Toyota Yaris, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un'altra. L'impatto è stato violento e lei ha avuto la peggio. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che l'ha presa in carico e trasportata in codice rosso all'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Data la dinamica del sinistro è stato necessario estrarla dalle lamiere.

Purtroppo il decesso è sopraggiunto durante il tragitto, nonostante i tentativi dei sanitari di tenerla in vita. Presenti sul luogo dell'incidente i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi scientifici, ascoltato alcuni testimoni e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio le eventuali responsabilità di chi si trovava alla guida. Da chiarire se la donna sia morta per le ferite e i traumi riportati oppure per un malore che l'avrebbe colta poco dopo l'incidente. La salma è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per l'autopsia.

Stamattina morto un 61enne in un incidente frontale

Stamattina presto c'è stato un altro incidente grave, nel quale a perdere la vita è stato un uomo di sessantuno anni. La sua auto si è scontrata frontalmente con un'altra vettura all'altezza del civico 270 di via Polense, nel territorio Est della Capitale. Il conducente dell'altra auto è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata, per essere sottoposto come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue.