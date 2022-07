Incidente tra due auto sull’A1 in diramazione Roma Sud: due feriti estratti dalle lamiere Due feriti in codice giallo è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stamattina nei pressi del casello sulla diramazione Roma Sud. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarli dalle lamiere.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente stradale sulla diramazione Sud (Immagine dei vigili del fuoco)

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato lungo l'autostrada A1 in diramazione Roma Sud. Si tratta di un quarantetreenne trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata e di un settantatreenne, soccorso sempre in codice giallo e portato all'ospedale di Frascati. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 15 luglio, a poche centinaia di metri dall'uscita del casello, verso la Capitale. A scontrarsi sono state due auto, che si sono tamponate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte della polizia stradale. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 11.30, data la dinamica dell'incidente e i feriti coinvolti è stato necessario l'intervento dei pompieri. Arrivata la chiamata alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto è arrivata la squadra di Tuscolano 2 (12/A).

Due feriti estratti dalle lamiere

I soccorritori hanno lavorato sul posto per estrarre le due persone rimaste ferite incastrate nelle lamiere e le hanno consegnate al personale sanitario giunto con diversi mezzi di soccorso. I paramedici le hanno trasportate al pronto soccorso e arrivate in ospedale sono state entrabe affidate alle cure dei medici, che le hanno sottoposte agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende non rischiano la vita, avendo entrambi fatto accesso in codice giallo.

Traffico e code in mattinata al casello A1 diramazione Roma Sud

Presenti per i rilievi scientifici sul luogo del sinistro gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità a carico di chi si trovava alla guida. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code, che si sono poi risolti nelle ore successive, con la situazione tornata progressivamente alla normalità. I rallentamenti dovuti al restringimento della carreggiata sono stati necessari per agevolare le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle forze dell'ordine.