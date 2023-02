Incidente tra due auto sulla Circonvallazione Gianicolense a Monteverde: 3 feriti Incidente stradale sulla circonvallazione Gianicolense in zona Monteverde a Roma. il bilancio è di tre feriti, non in pericolo di vita.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Tre feriti è il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato sulla Circonvallazione Gianicolense, all'incrocio con via Ottavio Gasparri. Il sinistro risale alla serata dello scorso giovedì 16 febbraio ed è avvenuto in zona Monteverde a Roma. Secondo le informazioni apprese sono rimaste coinvolte tre persone, fortunatamente non in pericolo di vita, che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono state due auto. Erano circa le ore 21.30 quando le due vetture, una Fiat Panda e una Fiat Punto sono rimaste coinvolte nell'incidente.

La punto come si vede dall'immagine ripresa in un video da un automobilista di passaggio e pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas, la Fiat Punto bianca ha terminato il suo percorso sul marciapiede all'altezza di un semaforo, mentre la seconda auto si trovava più avanti. Arrivata la chiamata d'emergenza sul posto è intervenuto il personale sanitario, con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i tre feriti e li ha trasportati in ospedale ai vicini San Camillo e all'Aurelia Hospital. Arrivati al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti necessari al caso. Fortunatamente da quanto si apprende nessuno dei tre è in gravi condizioni.

Inevitabili le ripercussioni a livello di traffico, presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con il XII Gruppo Monteverde, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili hanno gestito la viabilità per far scorrere le code di auto incolonnate e agevolare le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Rimossi, la circolazione è tornata progressivamente alla normalità senza particolari ripercussioni nel corso della serata.