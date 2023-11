Incidente tra due auto alla Bufalotta: morta una donna, 5 feriti tra i quali 2 bambini Drammatico incidente in via della Bufalotta a Roma nei pressi del Grande Raccordo Anulare, dove una donna e morta e 5 persone tra le quali 2 bambini sono rimaste ferite.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta e cinque persone sono rimaste ferite, tra le quali due bambini in un incidente stradale in via della Bufalotta a Roma. Drammatico il bilancio del sinistro, che si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 novembre, nel quadrante Nord della Capitale. La vittima è una donna di ottantacinque anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A scontrarsi sono state due auto e nel sinistro è rimasta coinvolta anche una terza vettura, che però era in sosta.

Secondo le prime infomazioni apprese e ancora in corso d'accertamento al momento in cui si sono verificati i drammatici fatti era poco prima delle 16 quando una Fiat Panda e una Nissan Micra si sono scontrate per cause non note mentre percorrevano via della Bufalotta all'altezza di via Ortezzano nei pressi del Grande Raccordo Anulare. L'impatto è stato violento: ad avere la peggio è stata l'anziana, che ha riportato ferite e traumi gravissimi ed è morta sul colpo. A rimanere ferite tutte le altre persone coinvolte, ossia una donna di sessantatré anni e una famiglia intera che viaggiava nella Micra. Feriti anche due bambini.

Fortunatamente da quanto si apprende i feriti non sono in condizioni gravi e nessuno rischia di morire. Soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto con diverse ambulanze e automediche, sono stati trasportati al Policlinico Agostino Gemelli e affidati ai medici per le cure del caso. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con strada chiusa e circolazione deviata per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine. Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.