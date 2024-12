video suggerito

Incidente tra auto ed bus Atac sulla Prenestina: morto l’automobilista, ferito l’autista Grave incidente sulla Prenestina a Villa Gordiani tra auto e bus nella notte. L’automobilista 44enne è morto, mentre l’autista è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. La polizia locale ha sequestrato i veicoli e indaga sulla dinamica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente in via Prenestina (Dal Gruppo Facebook Villa Gordiani)

Un morto e un ferito trasportato in ospedale è il bilancio di un grave incidente stradale, che si è verificato lungo via Prenestina in zona Villa Gordiani a Roma. A scontrarsi sono stati un'auto e un autobus Atac della linea 170. Ad avere la peggio l'autista, un uomo di quarantaquattro anni, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita.

Sul drammatico episodio di stanotte è intervenuta Atac, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città: "Nella notte un bus della linea 170 che rientrava nella rimessa di Tor Sapienza, con solo il conducente a bordo, è stato coinvolto in un incidente con una vettura privata – si legge in una nota – Il conducente dell'auto privata è deceduto. Le forze dell'ordine, alle quali Atac sta offrendo la massima collaborazione, stanno procedendo a definire le circostanze dell'accaduto. Atac esprime il proprio cordoglio per il tragico evento".

L'automobilista è deceduto sul colpo

Secondo quanto ricostruito al momento dell'incidente erano circa le ore 3 quando l'auto, una Peugeot 207 ed un bus Atac, si sono tamponati all'altezza di via Olevano Romano, mentre entrambi erano diretti fuori Roma. L'autobus coinvolto era un mezzo della linea 170, che presta servizio tra i capolinea Termini e Agricoltura, a bordo c'era solo il conducente e nessun passeggero. L'impatto tra i due mezzi è stato violento, l'autistomobilista è deceduto praticamente sul colpo.

Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo dell'incidente è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Per l'automobilista l'intervento dei sanitari è stato inutile, mentre il conducente del bus rimasto ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Vannini. Arrivato al pronto soccorso il dipendente Atac è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Sequestrati i veicoli e indagini sulla dinamica

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno sequestrato tutti e due i veicoli coinvolti e che indagano sul sinnistro, per ricostruirne la dinamica esatta. Al vaglio le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona, per verificare se abbiano ripreso il momento dello scontro.