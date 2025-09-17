roma
video suggerito
video suggerito

Incidente sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, si è ribaltato un tir

L’incidente è avvenuto precisamente al chilometro 53.600 in direzione di Grosseto, intorno alle 16.45, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 17A di Civitavecchia.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Enrico Tata
27 CONDIVISIONI
Immagine

Incidente sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia, dove nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, un tir si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il fatto è avvenuto precisamente al chilometro 53.600 in direzione di Grosseto, intorno alle 16.45, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 17A di Civitavecchia.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'autista dell'autoarticolato ha perso il controllo improvvisamente e per cause ancora da accertare, finendo fuori strada. Per fortuna l'incidente non ha visto coinvolti altri veicoli. I pompieri hanno soccorso il conducente, uscito autonomamente dall'abitacolo, e lo hanno successivamente affidato alle cure degli operatori sanitari del 118 arrivati sul posto. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco di Civitavecchi si sono occupati in seguito di mettere in sicurezza sia il mezzo che l'area interessata dall'incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia stradale di Civitavecchia per i rilievi del caso e per la gestione del traffico veicolare.

Incidenti stradali
27 CONDIVISIONI
Immagine
La psicologa sul suicidio del 14enne: "Era disperato, viveva la scuola come un martirio"
Lo psicologo Lavenia: "Una legge subito contro il bullismo, il tempo è assassino"
La madre: "Avevamo già denunciato, nessuno ha fatto niente"
La Garante dell'Infanzia e Adolescenza Sansoni a Fanpage.it
Nino D'Angelo: "Scusami se ti hanno chiamato col mio nome"
La mamma del 14enne che si è suicidato: "Bullizzato dalle elementari, a 10 anni minacciato con un cacciavite"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views