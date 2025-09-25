Incidente sull’Autostrada A1 a Valmontone, camionista estratto dalle lamiere

I vigili del fuoco intervenuti nell’incidente sull’autostrada A1

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo l'autostrada del Sole A1 all'altezza di Valmontone. Il sinistro si è verificato nella mattinata presto di oggi, giovedì 25 settembre. A rimanere coinvolto è stato un camionista, che ha avuto bisogno di ricorerre a cure mediche. I vigili del fuoco l'hanno estratto dalle lamiere e consegnato alle cure dei sanitari.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 4.30. Il camion stava percorrendo l'autostrada del Sole A1, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'altezza del chilometro 585. Ancora da ricostruire la dinamica esatta del sinistro, da capire se ci siano altri veicoli coinvolti oppure se si sia trattato di un incidente autonomo.

L'incidente si è verificato davanti agli automobilisti di passaggio, fatta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale di Roma sul posto è giunta la squadra di Palestrina 24a. I pompieri una volta arrivati hanno dato il via alle operazioni di recupero del camionista, rimasto intrappolato tra le lamiere.

I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarlo dall'abitacolo, per poi consegnarlo alle cure del personale sanitario. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.