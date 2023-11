Incidente sull’A1 tra Frosinone e Ceprano: morta una donna, gravissimo suo padre Tragedia sull’A1 tra Frosinone e Ceprano, dove due auto si sono scontrate, una donna è morta e suo padre è rimasto gravemente ferito.

Una donna è morta in un incidente sull'autostrada A1 nel tratto compreso tra Frosinone e Ceprano. Il sinistro si è verificato venerdì 24 novembre. Per la vittima, della quale non sono state ancora diffuse le generalità, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. A scontrarsi sono state due auto, entrambe transitavano lungo lo stesso tratto di strada. Secondo le prime informazioni apprese le due macchine si sono urtate violentemente all'altezza del chilometro 621.3, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, che indagano sull'incidente e lavorano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una delle due vetture è poi finita fuori strada.

Nell'impatto ad avere la peggio è stata una donna, che al momento dell'incidente era in macchina con suo padre. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 per un incidente grave in cui erano rimaste coinvolte diverse persone sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la donna, praticandole il massaggio cardiocircolatorio, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, perché il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo, a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate, che non le hanno lasciato scampo.

Suo padre è rimasto ferito in maniera grave, preso in carico dai paramedici, è stato trasportato all'ospedale di Frosinone, dov'è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari, ma al momento non si conosocno le sue condizioni di salute. Inevitabili i disagi alla circolazione per agevolare le operazioni di soccorso e consentire i rilievi scientifici in sicurezza. La strada è stata chiusa fino al termine dell'intervento. La salma concluse le verifiche sul posto è stata trasferita in obitorio, le due vetture incidentate sono state rimosse e sequestrate come da prassi, per successivi ulteriori accertamenti. Presenti sul luogo dell'incidente per le verifiche del caso gli agenti della polizia stradale.