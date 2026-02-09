Incidente sull’A1 tra Colleferro e il bivio Roma Sud: traffico in tilt, 7 chilometri di coda

Incidente sull’A1 tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud in direzione Firenze: traffico rallentato e sette chilometri di coda. Sul posto soccorsi e Polizia Stradale.

Ancora un incidente sull'autostrada A1 Milano – Napoli, questa volta nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la diramazione di Roma sud in direzione Firenze. A causa di un sinistro avvenuto al km 583 si è creata una coda di sette chilometri, e il traffico transita su due corsie. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione del V Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

L'incidente è avvenuto proprio nelle prime ore del mattino, quando quel tratto di autostrada è particolarmente attraversato da macchine e mezzi pesanti, cosa che chiaramente ha creato ancora più disagi e difficoltà. "A chi viaggia verso Firenze consigliamo di uscire ad Anagni e di rientrare in autostrada a San Cesareo dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per monitorare il flusso del traffico", si legge sul sito di Autostrade per l'Italia.

Cosa sia accaduto di preciso al momento non è chiaro, né si conoscono le condizioni delle persone rimaste coinvolte nell'incidente. Gli operatori sono al lavoro per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Al momento però, non si sa quando la viabilità potrà tornare alla normalità. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore del mattino e, secondo le ultime informazioni, è stato risolto: ci vorrà però ancora un po' di tempo perché anche il traffico diminuisca e si smaltiscano le lunghe code. Altre informazioni saranno rese disponibili nelle prossime ore, quando la situazione sarà più chiara e si avranno tempi più chiari.