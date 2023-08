Incidente sull’A1 tra Colleferro e Anagni verso Napoli: coinvolte 7 auto, chilometri di code Giornata di bollino nero lungo l’autostrada A1 in direzione Napoli, dove un’incidente tra sette auto ha creato chilometri di coda.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un incidente stradale lungo l'autostrada A1 in direzione Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni ha creato diversi chilometri di code. A rimanere coinvolte nel sinistro sono sette auto, non si conoscono al momento le codizioni di salute di chi ci viaggiava a bordo. È successo nella mattinata presto di oggi, sabato 12 agosto. Erano circa le ore 7 quando le vetture, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono urtate, creando disagi alla circolazione. Oggi inzia il ponte lungo di Ferragosto, con tantissimi italiani che si spostano lungo tutto lo Stivale per le vacanze. Una giornata da bollino nero su strade e autostrade, con possibili incidenti, traffico intenso e code.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo del sinistro lungo l'A1 nel territorio al confine tra le province di Roma e Frosinone sono intervenuti i paramedici in ambulanza, che hanno preso in carico le persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della polziia stradale, per i rilievi e le verifiche di propria competenza, insieme el personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Deviazioni al traffico sull'A1

Inevitabili i disagi alla circolazione con code chilomemtriche e traffico intenso. Autostrade per l'Italia consiglia ai viaggiatori che si spostano stamattina verso Napoli di uscire a San Cesareo sulla diramazione di Roma Sud, etransitare lungo la strada statale 6 Casilina, per poi reimmettersi nell'A1 all'altezza della stazione di Anagni. Nel corso della mattinata l'incidente è stato rimosso, la carreggiata liberata e la ciroclazione è tornata progressivamente alla normalità, senza particolari ripercussioni.