Incidente sull'A1, chiuso tratto tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord: traffico e code A causa di un incidente avvenuto poco prima delle sei del mattino al km 525 dell'A1, è stato chiuso il tratto tra Ponzano Romano e la diramazione Roma Nord.

A cura di Natascia Grbic

A causa di un incidente avvenuto questa mattina poco prima delle sei sull'autostrada A1 Milano – Napoli all'altezza del km 525, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione Roma Nord verso Roma. Al momento il traffico è bloccato e si registrano circa quattro chilometri di coda verso Roma, e tre chilometri in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Ponzano Romano verso Roma.

Sul posto, per occuparsi dell'incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118, gli agenti della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. A quanto si apprende, a essere coinvolto nell'incidente sarebbe un camion. Le condizioni del conducente del mezzo non sono note.

"Chi è diretto a Roma deve uscire a Ponzano Romano dove si è formata una coda di 6 km, seguire le indicazioni per Stimigliano, Poggio Mirteto, Passo Corese e Roma; percorrere la strada statale 4 Dir e rientrare in autostrada a Fiano Romano – le indicazioni di Autostrade per l'Italia – Per i mezzi pesanti e le lunghe percorrenze uscire a Orte, seguire la superstrada Orte-Viterbo e quindi la strada statale 2 Cassia in direzione di Roma, dove è possibile riprendere la A1. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso".

Indagini sono in corso da parte della Polizia Stradale sull'incidente, che ha visto coinvolto il solo mezzo pesante. Come abbia fatto il conducente a uscire fuori strada ancora non è chiaro. I rilievi e la messa in sicurezza dell'area sono in corso, mentre dell'uomo se ne stanno occupando i sanitari del 118.