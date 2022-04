Incidente sull’A1 a Pontecorvo: auto si ribalta e finisce fuori strada, gravissimi due giovani I due ragazzi coinvolti sono stati estratti dalle lamiere dell’auto e trasportati prima in ospedale e poi in elicottero a Roma. Le loro condizioni sono gravissime. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

A cura di Redazione Roma

Un grave incidente è avvenuta nella notte di oggi – domenica 24 aprile – sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra l'uscita di Pontecorvo e quella di Ceprano in provincia di Frosinone. Qui, al chilometro 651 poco prima delle due del mattino, il conducente di una Fiat Grande Punto ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada contro un pilone, dopo essersi ribaltata più volte sulla sede stradale. A bordo della vettura viaggiavano due giovani che sono rimasti feriti in maniera grave. Estratti dalle lamiere dell'auto distrutta dal terribile impatto dai vigili del fuoco, sono stati trasferiti d'urgenza all'ospedale Spaziani di Frosinone a bordo di due ambulanze, e da qua a Roma in elicottero viste le gravi condizioni. Sono ancora in prognosi riservata. I due ragazzi sono residenti a Latina ed erano diretti verso Sud per tornare a casa. Sul posto, oltre i soccorsi del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Cassino che hanno eseguito i rilievi del caso. Ancora da chiarire le cause dell'incidente.