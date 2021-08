Incidente sull’A1 a Ceprano: cinque auto coinvolte e sette feriti, traffico bloccato Traffico bloccato nei pressi del chilometro 627 dell’autostrada A1 a Ceprano, in provincia di Frosinone, per un grave incidente stradale. Cinque veicoli si sono scontrati nella mattinata di oggi, sette le persone rimaste ferite. Strada chiusa e circolazione deviata per agevolare le operazioni di soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente sull'autostrada A1 all'altezza di Ceprano, dove sette persone sono rimaste ferite. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 23 agosto nel territorio della provincia di Frosinone. Cinque i veicoli coinvolti, che per cause non note e in corso d'accertamento si sono scontrati all’altezza del chilometro 627.