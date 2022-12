Incidente sulla Tiburtina, volante della polizia si scontra con una macchina, una moto e una bici Stando a quanto si apprende, una volante di rientro da un intervento urgente e ancora con le sirene accese, si è scontrata con una Fiat Panda. Cinque i feriti, ma nessuno in gravi condizioni.

A cura di Enrico Tata

Grave incidente su via Tiburtina, all'altezza di via Ottoboni, nei pressi della stazione Tiburtina di Roma. Stando a quanto si apprende, una volante di rientro da un intervento urgente e ancora con le sirene accese, si è scontrata con una Fiat Panda. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche un motorino e una bicicletta. Diverse persone sono rimaste ferite, ma per fortuna nessuna in modo grave. I tre poliziotti a bordo della volante hanno riportato lievi escoriazioni e sono stati per questo accompagnati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Pertini e del Policlinico Umberto I. Anche il ciclista, il ragazzo che si trovava a bordo del motorino e il conducente della Panda sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'Umberto I. Come detto, nessuno dei feriti è in gravi condizioni. L'incidente, stando a quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 13,30 di oggi, venerdì 30 dicembre 2022.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto, come detto, in pieno giorno e intorno all'ora di pranzo. L'esito dello scontro poteva essere ben peggiore di quello che è stato.