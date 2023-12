Incidente sulla Terminillese, morta 17enne: gravi 4 giovani, una minorenne in condizioni disperate Per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Disperate le condizioni di un’altra minorenne, gravi gli altri giovani in macchina con lei. L’incidente nel pomeriggio di ieri sulla Terminillese.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di diciassette anni è morta nelle scorse ore a causa di un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Terminillese a Rieti. La giovane viaggiava su una vettura insieme ad altri quattro ragazzi in direzione del centro cittadino quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con una vettura che li precedeva, andandosi a schiantare poi contro un albero. Cinque le persone rimaste ferite e che adesso si trovano in ospedale: tra loro c'è anche il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente.

Le condizioni della diciassettenne sono apparse disperate sin da subito. Portata immediatamente in ospedale, è morta qualche ora dopo a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Serie anche le condizioni degli altri giovani che viaggiavano con lei, tra cui quelle del conducente dell'auto, che ha riportato lesioni e fratture su tutto il corpo. Tutti, anche il conducente dell'altra auto, sono stati ricoverati all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Destano preoccupazione le condizioni di un'altra ragazza minorenne che viaggiava insieme all'amica deceduta: i medici stanno valutando proprio in queste ore di trasferirla con l'eliambulanza presso un ospedale di Roma. Meno gravi, invece, le condizioni del secondo conducente, che non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Rieti, della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio, il magistrato deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia sul corpo della 17enne. Molto probabilmente si aprirà un fascicolo d'indagine per omicidio stradale.