Incidente sulla superstrada Frosinone-Sora, morto Alessandro Dalla Valle: lascia un figlio di 3 anni Alessandro Dalla Valle era molto conosciuto a Sora: era sposato con la nipote di Gilberta Palleschi, la professoressa uccisa nel 2014 dal mostro del Fibreno.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Alessandro Dalla Valle l'uomo rimasto coinvolto nella tarda mattinata di oggi nel tragico incidente lungo la superstrada Frosinone-Sora, nel territorio di Castelmassimo. Il sinistro è avvenuto oggi verso le 12 all'altezza del km 14. Dalle prime informazioni emerse, sembra che quello in cui il 37enne è rimasto coinvolto sia un incidente autonomo, non sarebbero coinvolti altri veicoli. A occuparsi dei rilievi sono gli agenti della Polizia Stradale, che dovranno appurare cos'è accaduto e come mai Dalla Valle abbia perso il controllo della Citroen Scenic sulla quale stava viaggiando. In macchina con lui non c'era nessuno, era la sola persona a bordo del veicolo.

Morto Alessandro Dalla Valle: era sposato con la nipote di Gilberta Palleschi

Alessandro Dalla Valle aveva 37 anni, una moglie e un figlio di tre anni. Sposato con la nipote di Gilberta Palleschi, l'insegnante di inglese che nel 2014 è stata uccisa dal cosiddetto mostro del Fibreno, Antonio Palleschi (suo omonimo ma non parente). Un delitto che ha segnato non solo la cittadina, ma tutta l'Italia, per la crudeltà con il quale è stato commesso e le sofferenze patite dalla donna durante l'assassinio. La sua famiglia era già stata sconvolta da quella tragedia, e adesso deve fare i conti con un'altra morte inaspettata, quella del marito della nipote, benvoluto da tutti i Palleschi. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi degli operatori del 118 ogni tentativo di rianimazione è stato vano. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo in seguito allo schianto.