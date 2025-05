Incidente sulla Salaria a Osteria Nuova, scontro tra tre auto: strada chiusa in entrambe le direzioni

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina intorno alle 7: tre automobili si sono scontrate su via Salaria al chilometro 53,350, all'altezza di Osteria Nuova, in provincia di Rieti. Secondo le prime informazioni, prima due macchine si sarebbero scontrate frontalmente, per poi coinvolgere una terza vettura, il cui conducente non ha riportato fortunatamente ferite. I guidatori delle prime due auto sono stati portati in codice rosso in ospedale, mentre sul posto sono arrivate le squadre Anas e i carabinieri per le indagini del caso.

Incidente sulla Salaria, strada chiusa

La Salaria è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della strada, in modo da riaprirla il prima possibile. Il traffico nella zona è attualmente molto intenso e sono state istituite delle deviazioni: in direzione Rieti uscita al km 52,900 Osteria Nuova per Salaria Vecchia, in direzione Roma uscita al km 53,200 Osteria Nuova per Salaria Vecchia.

Forse un sorpasso azzardato la causa dell'incidente

Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Dato l'impatto frontale tra le prime due auto, non è escluso che una delle due macchina abbia fatto un sorpasso azzardato in quel tratto di Salaria, andando a scontrarsi con l"auto che proveniva dall'opposto senso di marcia. Se presenti, i carabinieri visioneranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Le due persone ferite sono state portate all'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti: non si conoscono le loro attuali condizioni di salute, e non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.