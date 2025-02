Incidente sulla Prenestina, tir carico di carne si ribalta: strada chiusa e 28enne in ospedale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

L'autoarticolato ribaltato sulla Prenestina

Un incidente stradale è avvenuto in via Marisa Bellisario in zona Prenestina a Roma. Il sinistro si è verificato la mattina presto di oggi, lunedì 3 febbraio. A rimanere coinvolto è un autoarticolato, che si è ribaltato su un fianco e ha occupato la carreggiata. Il conducente, un uomo di ventotto anni, è rimasto ferito, anche se non in maniera grave, ed è stato trasportato in ospedale, per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno gestito la viabilità.

L'autoarticolato si è ribaltato su un fianco

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 5, l'autoarticolato stava transitando lungo via Marisa Bellisario, all'incrocio con via di Villa Gianni. Il mezzo, che trasportava diverse tonnellate di carne, si è ribaltato su un fianco, per cause non note e ancora in corso d'accerttamento da parte delle forze dell'ordine. Si tratterebbe, a quanto pare, di un incidente autonomo, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

Il ferito soccorso in codice giallo

Il ribaltamento è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, diretti al lavoro la mattina presto. Sul luogo del sinistro, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Il conducente del mezzo pesante ha infatti avuto bisogno di ricorrere a cure mediche urgenti. Lo hanno preso in carico e trasportato in codice giallo al Policlinico di Tor Vergata. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute non sono gravi e non rischia di morire.

L'autoarticolato rimosso con una gru

Presenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con diverse pattuglie del V Gruppo Casilino, che hanno lavorato per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l'area, per scongiurare ulteriori incidenti. Via Bellisario in direzione Prenestina è stata chiusa temporaneamente, per consentire le complesse operazioni di rimozione del mezzo pesante, tramite alcune gru. Terminato l'intervento, la circolazione è ripresa regolarmente e il treffico è tornato alla normalità.