Incidente sulla pista da sci, donna cade e sbatte la testa: soccorsa in eliambulanza

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente in montagna, sulla pista da sci a Campocatino, in provincia di Frosinone. Soccorsa e trasportata in eliambulanza in ospedale, è grave e la speranza è che possa riprendersi presto. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, sabato 18 marzo, nel territorio del Comune di Guarcino, un centro di poche centinia di abitanti. Secondo le informazioni apprese la donna era in montagna in un sabato soleggiato, per trascorrere una giornata all'insegna dello sport e del relax quando, improvvisamente è caduta sbattendo la testa e si è fatta male. Ad assistere alla scena le persone appassionate dello sci che si stavano cimentando nei percorsi e che si trovavano in montagna per passare qualche ora di divertimento insieme ad amici o parenti, per praticare lo sport invernale.

La donna ferita in montagna soccorsa in eliambulanza

Subito dopo l'accaduto le condizioni della donna sono parse fin da subito gravi ed è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è giunto in pochi minuti il personale sanitario. Data la situazione è stato richiesto anche l'intervento di un'eliambulanza, che si è alzata in volo ed è atterrata a poca distanza dalla pista. I paramedici hanno preso in carico la donna e l'hanno trasportata in ospedale, dov'è stata affidata alle cure del caso, medicata alla testa per la botta presa. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti sul posto anche le forze dell'ordine, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, ascoltare i presenti e per gli accertamenti di propria competenza.