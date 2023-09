Incidente tra la Colombo e via di Casal Palocco: scontro tra auto, traffico e code Traffico e code su via Colombo all’altezza con via di Casal Palocco per un incidente tra due auto.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente tra via Colombo e via di Casal Palocco (Foto dal gruppo Facebook ’C’è vita sulla Colombo’)

Un incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e via di Casal Palocco a Roma. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 22 settembre. Secondo le informazioni apprese a rimanere coinvolte sono state due auto, una Smart nera e una Ford Fiesta grigia, che si sono scontrate, per cause non note e ancora in corso d'accertamento.

A rendere noto l'accaduto sono stati gli automobilisti di passaggio, che hanno scritto post nei gruppi Facaebook di zona, avvisando di traffico e code nel quadrante, consigliando a chi dovesse transitare lungo quella strada di evitarla. Sul posto sono intervenute due ambulanze e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi e gestito la viabilità. La corsia centrale è chiusa e si prosegue verso Infernetto.