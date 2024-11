Incidente sulla Colombo, furgone si ribalta: due persone ferite in codice rosso

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Schianto nel primo pomeriggi di oggi a Roma, nel quadrante a sud ovest della capitale, dove un furgone si è ribaltato lungo via Cristoforo Colombo, all'altezza della Civiltà del Lavoro. Ad avere la peggio le due persone che si trovavano a bordo, che sono rimaste ferite e sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso, in codice rosso: si tratta di un uomo di 54 anni e di un ragazzo di 20.

L'incidente lungo via Cristoforo Colombo: cosa è successo

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 novembre 2024, verso le ore 14. Non è ancora chiaro quale sia la dinamica dell'incidente che ha causato il ribaltamento della vettura. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i caschi bianchi che hanno iniziato i rilievi per cercare di chiarire la dinamica dell'incidente.

Oltre a loro, a soccorrere i due feriti anche i sanitari del pronto soccorso del 118, arrivati immediatamente in via Cristoforo Colombo per prestare le prima cure. Entrambi i feriti sono stati trasferiti d'urgenza al Sant'Eugenio dove si trovano in codice rosso: si tratta di un uomo di 54 anni e di un ragazzo di 20.

Chiuso tratto di via Cristoforo Colombo per l'incidente

Per permettere l'intervento degli agenti della pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale e dei vigili del fuoco, intervenuti per estrarre i due feriti dal furgone ribaltato, è stato chiuso temporaneamente il tratto della carreggiata centrale di via Cristoforo Colombo tra l'obelisco e piazzale dell'Industria. Di conseguenza, non sono mancati disagi alla viabilità e traffico rallentato, sottoposti entrambi alla gestione dei caschi bianchi.