Incidente sulla circonvallazione Salaria: auto finiscono l’una sull’altra Tragedia sfiorata sulla circonvallazione Salaria a Roma, dove tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente. Nessuno è dovuto ricorrere a cure mediche.

A cura di Alessia Rabbai

L’incidente sulla circonvallazione Salaria (Foto di Welcome to Favelas)

Un incidente stradale è avvenuto stamattina lungo la circonvallazione Salaria a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, giovedì 12 maggio e si è verificato all'altezza di Ponte delle Valli, in direzione Stadio. A rimanere coinvolti sono tre veicoli che, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 7.30 quando i tre veicoli si sono urtati dando luogo all'incidente. Welcome to Favelas ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una foto del sinistro, scatattata da un passante. L'immagine immortala due auto coinvolte: la macchina rossa sul parabrezza di quella blu, il cui abitacolo è quasi schiacciato. Una tragedia sfiorata, fortunatamente nessuno si è fatto male, gli automobilisti alla guida delle vetture sono stati soccorsi, ma non hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche, né sono stati tarsportati in ospedale.

Data la dinamica dell'incidente e la posizione nella quale si trovavano le auto, è stato necessario il supporto del vigili del fuoco. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma con la richiesta d'intervento, sul posto sono arrivati i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di soccorso, per estrarre le persone dalle vetture. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo II Parioli, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I vigili hanno gestito il traffico e messo in sicurezza la strada. Non è stata necessaria alcuna chiusura, ma la circolazione è rallentata dalla presenza dei tre veicoli incidentati che occupano parzialmente la carreggiata. Nelle ore successive la viabilità è tornata regolare.