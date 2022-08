Incidente sulla Cassino-Formia: scontro tra moto e auto, morto il motociclista Ancora vittime della strada in Ciociaria, dove un motocilista di 43 anni ha perso la vita in uno scontro con un’auto, a cinque giorni dalla scomparsa di Francesca Lafragola.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un motociclista è morto in un incidente stradale che si è verificato lungo la superstrada Cassino-Formia. Il sinistro risale alla serata di ieri, domenica 31 luglio, ed è avvenuto nel territorio all'altezza del Comune di San Giorgio al Liri, nel Frusinate. Da quanto si apprende la vittima sarebbe un quarantatreenne originario di Cassino, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. A scontrarsi sarebbero state la sua moto e un'auto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine. È accaduto poco prima delle 20, l'impatto tra i due veicoli è stato violento e il motiociclista è stato sbalzato dalla sella, per poi finire rovinosamente sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. Presenti i carabinieri della locale stazione per i rilievi scientifici, che hanno svolto gli accertamenti di rito, indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente dell'auto, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Cinque giorni prima Francesca Lafragola è morta sulla Cassino-Sora

Cinque giorni prima dell'incidente mortale di ieri sera il Frusinate ha pianto un'altra vittima della strada, giovanissima, la ventiquattrenne Francesca Lafragola, morta lungo la superstrada Cassino-Sora, all'altezza dello svincolo per l'omonimo ospedale. Era sul motorino guidato dal fidanzato, quando si è scontrato con una Fiat Punto. Per Francesca, i cui funerali sono stati celebrati venerdì scorso a Sant'Elia Fiumerapiedo, tra palloncini, striscioni e un lugo applauso, non c'è stato purtroppo nulla da fare, mentre il ragazzo è grave in ospedale.