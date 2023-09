Incidente sulla Cassia Bis: automobile si ribalta, code fra raccordo e Formello Automobile si ribalta lungo la Cassia Bis, arrivano i soccorsi:code in aumento in direzione di Viterbo fra il Grande Raccordo Anulare e Formello.

A cura di Beatrice Tominic

L’automobile ribaltata sulla Cassa bis, direzione Cesano.

Si è ribaltata nella tarda mattinata di oggi, sabato 23 settembre 2023, mentre stava percorrendo l'arteria a nord della capitale, la via Cassia Bis. L'incidente è avvenuto all'altezza di Formello, comune ad una ventina di chilometri da Roma, nella carreggiata che porta in direzione Cesano, dove stava procedendo anche l'automobile ribaltata. Code fra Formello e il raccordo in direzione Viterbo.

La segnalazione è arrivata da una lettrice di Fanpage.it che ha percorso il tratto interessato di via Cassia Bis prima dell'arrivo dei soccorsi.

L'incidente in via Cassia Bis

Come si vede dall'immagine, oltre all'automobile ribaltata, ferma al lato della carreggiata c'è anche un'altra automobile, un fuoristrada metallizzato, forse un Citroen C4 Cactus. In primo piano, invece, il mezzo ribaltato: di colore verde salvia, sembra essere una Mini. È proprio quest'ultima vettura ad avere la peggio. Tre persone stanno aprendo il bagagliaio. Al posto del conducente, come mostra la foto, è scoppiato l'airbag. Quando la foto è stata scattata i viaggiatori erano ancora in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Resta ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Non è escluso che l'automobile possa essersi ribaltata dopo un leggero scontro con quella che si trova in sosta più avanti, ma soltanto i rilievi delle autorità potranno fare chiarezza.

Cassia Bis, code per incidente

Come ha comunicato via Twitter Astral Infomobilità, lungo la via Cassia Bis il traffico è in aumento: code di automobili si sono sviluppate dopo l'incidente in direzione Viterbo.

Articolo in aggiornamento