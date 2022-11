Incidente sulla Casilina: scontro tra un’auto e una mucca, un ferito Incidente a Villa Santa Lucia, provincia di Frosinone. L’animale è morto sul colpo, mentre il conducente della vettura è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso.

A cura di Enrico Tata

Incidente sulla Casilina, nel territorio di Villa Santa Lucia, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, un'automobile ha preso in pieno una mucca probabilmente scappata da qualche allevamento della zona. L'animale è stato investito dall'automobile, che a sua volta è finita fuori strada. L'impatto è stato violentissimo e la mucca è morta praticamente sul colpo. Il conducente della macchina, una Fiat Panda, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino. Secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale dell'Ares 118. I militari stanno cercando di risalire all'identità del proprietario dell'animale. Potrebbe essere denunciato per omesso controllo.

Sempre in provincia di Frosinone, a Paliano, nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita Angelo Pizzuti, un uomo di 57 anni. Due automobili, stando a quanto si apprende, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il 57enne, mentre l'altra conducente, una ragazza di 25 anni, è rimasta ferita non gravemente. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco di Fiuggi e i carabinieri di Anagni. Il 57enne è morto praticamente sul colpo, con il personale dell'ambulanza che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Pizzuti era molto conosciuto e benvoluto da tutti a Paliano. Secondo quanto riporta Frosinone Today, il 57enne per anni ha partecipato ai pellegrinaggi al santuario della santissima Trinità di Vallepietra.