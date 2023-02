Incidente sul lavoro, operaio cade da un tetto ad Anagni: soccorso in eliambulanza È precipitato da circa 8 metri l’operaio che stava lavorando sul tetto di uno stabile nella zona industriale di Anagni. Numerose le fratture riportate, compresa quella del bacino.

È accaduto nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, nella zona industriale di Anagni, comune in provincia di Frosinone che dalla città dista circa una trentina di chilometri. Lungo la via Morolense, che attraversa la cittadina, in uno stabile che si trova all'altezza di via delle Spinelle, in piena zona industriale di Paduni-Selciatella, si è verificato un incidente sul lavoro.

Mentre stava camminando su un lucernario, uno degli operai che stavano lavorando sopra il tetto di uno degli stabili presenti, è precipitato nel vuoto. Il volo dell'uomo è stato di circa 8 – 9 metri: a seguito della rovinosa caduta l'operaio, dipendente di una ditta, ha riportato numerose fratture, fra cui quella dell'osso del bacino.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena avvenuto l'incidente sono stati chiamati prontamente i soccorsi. In breve tempo sul luogo dell'infortunio sono arrivati i carabinieri della compagnia locale, quella di Anagni e i vigili del fuoco. Oltre a loro, hanno raggiunto la zona industriale della cittadina del frusinate anche i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118, giunti a bordo di un'ambulanza e di un'auto medica.

Gli operatori sanitari arrivati sul posto hanno immediatamente preso in cura l'operaio, controllando le condizioni di salute. Visionate le ferite riportate in seguito al volo di otto metri, però, hanno ritenuto necessario trasportare l'uomo a Roma, dove è stato accolto all'ospedale San Camillo di Roma per ulteriori verifiche e approfondimenti sul suo stato di salute. Per trasferire l'operaio da Anagni alla capitale è stato richiesto l'utilizzo dell'elisoccorso.