Incidente sul lavoro, cade da una tettoia a Pomezia: morto titolare di una carrozzeria Un uomo di 64 anni è morto verso le 12.30 di oggi dopo essere caduto da una tettoia a Pomezia: nonostante il tempestivo intervento del 118, è deceduto durante i tentativi di rianimazione.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Pomezia: un uomo di 64 anni, Mario Serafinelli, titolare di una carrozzeria, è morto dopo essere caduto da una tettoia. Per l'uomo, un 64enne, non c'è stato nulla da fare, è morto durante le prime operazioni di soccorso da parte del personale sanitario del 118. Secondo una prima ricostruzione, la tettoia faceva parte di una struttura di sua proprietà in via del Mare 32 dove si era recato per fare delle verifiche. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati i carabinieri della stazione di Pomezia e il personale delle Asl per effettuare i dovuti accertamenti.

Per cause ancora da chiarire l'uomo, che era salito sulla tettoia per degli accertamenti, è caduto da un'altezza di diversi metri, schiantandosi violentemente a terra e perdendo i sensi. Quando il personale del 118 è intervenuto sul posto, l'ha trovato incosciente: ha praticato le manovre di rianimazione, sperando di stabilizzarlo, ma proprio durante il soccorso il 64enne è deceduto. Era anche stata fatta arrivare un'eliambulanza per portarlo in ospedale il più velocemente possibile, ma è dovuta ripartire vuota per la morte della vittima.

Mario Serafinelli era un imprenditore molto noto a Pomezia. Tantissimi i messaggi di cordoglio di chi l'ha conosciuto ed è addolorato per quanto accaduto al 64enne, ricordato come una persona cordiale e sempre disponibile.

"La tragica notizia della scomparsa di Mario Serafinelli ci lascia tutti senza parole – il messaggio di cordoglio di Adriano Zuccalà, capogruppo M5S in Regione Lazio – Una brava persona, un imprenditore che sapeva mettersi al servizio della comunità, un grande lavoratore, apprezzato da tutti a Pomezia e non solo. Il mio pensiero va alla famiglia e a tutte le persone care, la nostra città perde oggi un grande uomo. Ciao Mario, che la terra ti sia lieve".