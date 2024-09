video suggerito

Incidente sul lavoro all’aeroporto di Fiumicino, operaio travolto da un tubo di ferro è gravissimo È gravissimo un operaio 61enne travolto da un tubo di ferro, mentre lavorava all’aeroporto di Fiumicino. Si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del San Camillo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente sul lavoro all'aeroporto di Fiumicino, dove un uomo di sessantuno anni, è rimasto ferito in maniera seria e ora si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Camillo di Roma. L'episodio è avvenuto nalla mattinata di oggi, giovedì 12 settembre. Le sue condizioni di salute da quanto si apprende sono critiche e la prognosi è riservata. I medici non si esprimono sull'esito del loro intervento e le prossime ore saranno cruciali.

L'operaio colpito da un tubo di ferro è grave

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente sul lavoro erano circa le ore 9 e l'operaio, un lavoratore di Adr infrastrutture, stava svolgendo delle attività in aeroporto quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un tubo di ferro lo ha colpito, ferendolo. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente del personale sanitario, per un operaio ferito su un incidente sul lavoro che sembrava grave.

Indagini in corso

Sul posto ricevuta la segnalazione sono arrivati i paramedici, che lo hanno soccorso e l'hanno portato in ospedale per le cure del caso. Al momento le sue condizioni di salute sono critiche. Presenti sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito e il personale dello Spresal, per verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se l'operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare senza potenzialmente mettere a repentaglio la sua salute oppure se si sia trattato di una fatalità inevitabile.

Sulla vicenda è intervenuta Adr infrastrutture con una nota: "Sull'esatta dinamica dell'incidente, sono in corso approfondimenti. Seguiamo da vicino l'evolversi della situazione ed esprime vicinanza al lavoratore e alla famiglia dell'operaio infortunato".