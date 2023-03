Incidente sul lavoro a Trastevere: operaio precipita da una palazzina, è grave Un operaio è precipitato dal primo piano di una palazzina a Trastevere: portato al San Camillo in codice rosso, secondo la prima diagnosi ha riportato un trauma cranico.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava lavorando ad alcuni interventi di ristrutturazione per una palazzina nel cuore della città di Roma, nel rione di Trastevere, a piazza San Cosimato, quando è caduto da una tettoia che si trova al primo piano dello stabile. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 31 marzo 2023, poco dopo le ore 11: l'uomo stava lavorando al cantiere per svolgere alcuni lavori all'impianto idraulico della struttura.

L'uomo, un operaio della ditta a cui è stato commissionato l'intervento di ristrutturazione, è caduto dalla tettoia ed è precipitato al suolo: ha riportato gravi ferite. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, che sono prontamente arrivati sul luogo della caduta.

L'arrivo dei soccorsi: l'operaio trasportato in ospedale in codice rosso

Non appena ricevuto l'allarme, in piazza San Cosimato sono arrivati subito soccorritori e forze dell'ordine. I primi, gli operatori del personale sanitario del 118, hanno provveduto immediatamente a prendere in cura l'uomo, un ragazzo poco più che ventenne. Lo hanno caricato sull'ambulanza e successivamente trasportato al vicino ospedale San Camillo che dal luogo dell'incidente dista poco meno di 4 chilometri. I medici e gli infermieri del pronto soccorso hanno valutato le ferite riportate dal ragazzo con un codice rosso: secondo i primi accertamenti, l'operaio avrebbe riportato un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto anche carabinieri e ispettorato del lavoro

Oltre a loro sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Trastevere per le verifiche di rito. In breve tempo, anche gli operatori dell'Ispettorato del Lavoro hanno raggiunto il luogo dell'incidente per verificare le cause dell'incidente e accertare che tutte le norme di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro fossero correttamente rispettate.