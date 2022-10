Incidente sul lavoro a Monteverde, operaio 47enne cade nel vuoto e muore Non ce l’ha fatta un operaio 47enne caduto dal tetto di una villa in via Nocetta a Roma. L’ennesimo incidente mortale sul lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un operaio è morto a quarantasette anni in un incidente sul lavoro in zona Monteverde a Roma. I fatti risalgono a sabato 15 ottobre, quando l'uomo, di origini moldave, si trovava sul tetto di una villa in via Nocetta, che si trova vicino Villa Pamphilij e stava facendo alcuni lavori. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, facendo un volo di diversi metri prima di finire al suolo. Una caduta rovinosa che non gli ha purtroppo lasciato scampo. A dare l'allarme sono stati i colleghi, che hanno chiamato il 118 e chiesto l'intervento urgente di un'ambulanza.

Arrivati sul posto i paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nella caduta. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde e della Scientifica, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Presente anche il personale dell'ispettorato del lavoro, per le verifiche di propria competenza. Sarà necessario accertare eventuali responsabilità a carico della ditta per la quale l'operaio lavorava, per capire se fosse messo nelle condizioni di operare in sicurezza. Da verificare se l'incidente si sarebbe dunque potuto evitare e se l'operaio indossasse i dispositivi di sicurezza.

Terminati gli accertamenti sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova per eventuali esami a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la quale disporrà l'autopsia. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. Ieri il ferimento di un altro operaio, ventunenne, che lavorava per un'azienda di lavorazione del legname nel Comune di Canale Monterano, alle porte di Roma. Il ragazzo è grave ed è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Agostino Gemelli.