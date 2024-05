Terribile incidente a Sora, Antonio Porretta cade dalla moto e muore

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Terribile incidente a Sora, provincia di Frosinone. Si è verificato intorno alle 2.50 nella notte tra ieri, martedì 30 aprile, e oggi, mercoledì 1 maggio, lungo via Cellaro. Il conducente di uno scooter Honda ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è caduto con violenza a terra, sbattendo la testa sull'asfalto.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma gli operatori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sora. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare e la motocicletta è stata sottoposta a sequestro. A dare l'allarme ai carabinieri è stato un passante, che ha notato il corpo dell'uomo a terra, immobile.

Chi è la vittima dell'incidente di Sora

La vittima dell'incidente avvenuto nella notte di oggi a Sora è Antonio Porretta, 45 anni. La sua salma attualmente si trova nella sala mortuaria del Cimitero di Sora a disposizione della procura della Repubblica di Cassino. I pm decideranno quali esami eventualmente eseguire sulla salma. L'incidente è avvenuto a pochi passi dall'abitazione della vittima.

Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa al momento

Le indagini sull'incidente sono ancora in corso. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa: a causare l'incidente potrebbe essere stato il passaggio improvviso di un cinghiale in strada, oppure un malore improvviso del motociclista. Sembra essere escluso, per ora, il coinvolgimento di altre vetture. Sull'asfalto di via Cellaro, nei pressi del luogo dell'incidente, non sono state rilevate buche che possano aver fatto perdere il controllo del mezzo a Porretta.