Cade dal nastro trasportatore e sbatte la testa: gravissimo operaio di 21 anni I fatti sono avvenuti in un’azienda di lavorazione del legname di Canale Monterano. Il giovane, un 21enne residente a Bracciano, è gravissimo.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventuno anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul posto di lavoro. Secondo le prime informazioni il giovane, residente a Bracciano, è caduto dal nastro trasportatore mentre cercava di levare un pezzo di legno, rimasto incastrato. Cadendo ha battuto la testa e ha perso conoscenza. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri a Canale Monterano, piccolo comune di Roma, in una piccola azienda di lavorazione del legname. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Manziana e gli ispettori dello Spressal di Bracciano dell’Asl Roma 4, oltre ai soccorritori del 118, arrivati con l'elisoccorso. Le condizioni del giovane, di cui non è stata resa nota l'identità, sono apparse da subito molto gravi. Gli operatori sanitari lo hanno caricato immediatamente sull'eliambulanza e sono volati alla volta dell'ospedale Gemelli di Roma, dove il 21enne è ricoverato in condizioni critiche.

A quanto si apprende, la ferita che preoccupa i medici è quella che il ragazzo ha riportato alla testa. Caduto da circa due metri di altezza, ha battuto forte il capo, perdendo conoscenza. Si troverebbe in pericolo di vita.

Saranno gli inquirenti a stabilire cosa sia accaduto esattamente e a verificare se siano state rispettate le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro. Quello che i militari vogliono accertare è se l'incidente di cui sia stato vittima il giovane potesse essere evitato, e se ci siano eventuali responsabilità per l'accaduto. Sarà ascoltato il titolare dell'azienda e i colleghi del 21enne che hanno assistito all'incidente.