Incidente sul lavoro a Frosinone: operaio cade dal tetto di un capannone, è in prognosi riservata Sono ore di apprensione per un operaio di 60 anni ricoverato con prognosi riservata all’ospedale San Camillo a seguito delle gravi lesioni riportate dopo una caduta dal tetto di un capannone dove stava lavorando a Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Un operaio di sessant'anni è finito in ospedale ed è grave a seguito di un incidente sul lavoro. I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, sabato 4 dicembre, a Frosinone. Secondo le informazioni apprese l'operaio stava svolgendo un intervento di riparazione su un tetto accanto all'aeroporto Moscardini . Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, improvvisamente è precipitato e ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire a terra. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ambulanza con codice rosso all'ospedale Spaziani. Le sue condizioni di salute sono poi peggiorate una volta arrivato al pronto soccorso del nosocomio ciociaro, tanto da redere necessario il trasferimento urgente con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova ricoverato e le sue condizioni di salute sono serie.

L'operaio caduto dal tetto a Frosinone ha lesioni in diverse parti del corpo

L'operaio caduto da un tetto a Frosinone che ora si trova ricoverato in prognosi riservata a seguito del violento impatto con il suolo ha infatti riportato lesioni in diverse parti del corpo. I medici non si pronunciano ancora sugli esiti del loro intervento, ma sperano a breve di poterlo fare e di sciogliere presto la prognosi. Presenti per gli accertamenti del caso gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul luogo dell'incidente è intervenuto anche il personale dell'Ispettorato del Lavoro, che dovrà accertare se l'operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza, con casco e protezioni, oppure se l'incidente che ha avuto conseguenze gravi si sarebbe potuto evitare prendendo le dovute precauzioni. Verifiche in corso su eventuali responsabilità a carico della ditta che si sarebbe dovuta occupare dei lavori.