Incidente sul Gra, 26enne scende dall’auto in panne: camion lo travolge e uccide Ha perso la vita sul Gra un ragazzo romano di 26 anni che è sceso dall’auto in avaria è stato travolto e ucciso da un camion.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un ragazzo romano di ventisei anni è morto, investito da un camion. I fatti risalgono all'ora di pranzo di oggi, giovedì 28 luglio, e si sono verificati all'altezza del chilometro 55, in carreggita esterna, nel tratto compreso tra le uscite Colombo e Pontina. Per il giovane, travolto e scaraventato per diversi metri, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13 e il ragazzo era alla guida della sua auto, che ha fermato sulla corsia d'emergenza, probabilmente a causa di un problema che non gli consetiva di procedere. È sceso dalla vettura e in quel momento passava un camion che lo ha centrato in pieno, l'impatto è stato molto violento.

Il ventiseienne morto sul colpo

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunta l'ambulanza con i sanitari a bordo, non hanno potuto far altro che constarne il decesso, avvenuto sul colpo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale di Settebagni, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e indagano per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente del mezzo pesante. Da chiarire infatti se il camion procedesse entro i limiti di velocità consentiti lungo il Grande Raccordo Anulare, non è noto se il ragazzo prima di scendere dall'auto indossasse il giubbotto caratifrangente, per attirare l'attenzione degli automobilisti in transito lungo la strada a scorrimento veloce, segnalando tempestivamente la sua presenza.

Traffico e code sul Gra

Inevitabili i disagi alla circolazione, con la corsia di marcia lenta che è stata chiusa temporaneamente, per agevolare le operazioni di soccorritori e forze dell'ordine. Il traffico è stato incanalato per diverse ore nella corsia di sorpasso. Si sono registrati nel primo pomeriggio traffico e code. Terminati gli accertamenti di rito, la salma è stata rimossa e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità.