Incidente su via Tiburtina: si schianta contro lo spartitraffico e muore Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro lo spartitraffico al civico 1468 di via Tiburtina. Vittima un anziano di ottantuno anni, deceduto sul colpo, per il quale non c’è stato purtroppo nulla da fare. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale indagano per ricostruire la dinamica.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sulla strada in via Tiburtina a Roma, dove ieri pomeriggio, sabato 18 settembre, un uomo è morto in un incidente stradale, che ha coinvolto la sua auto. La vittima è un ottantunenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 18 e l'anziano era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, quando, per cause non note e in corso d'accertamento, ha perso il controllo e ha sbandato. La vettura è finita contro lo spartitraffico, che si trova all'altezza del civico 1468. L'impatto è stato molto violento e il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo, a seguito delle gravi ferite e traumi riportati, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Ipotesi malore

Inutile l'intervento del personale sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano al volante. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Non è chiaro cosa abbia provocato l'incidente, se l'anziano sia stato colto da un colpo di sonno, da un malore improvviso o se si sia distratto mentre era alla guida. Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nel sinistro autonomo, non risultano al momento coinvolti altri veicoli.

Morti tre motociclisti a Terracina

Strade di sangue a Roma, ma anche nel resto del Lazio, con diversi incidenti che si sono verificati nelle scorse ore. Come ad esempio nella mattinata di oggi a Terracina, dove tre motociclisti sono mortie altre tre persone rischiano la vita, a seguito di uno scontro sulla superstrada Frosinone-Mare.